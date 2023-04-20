Визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев вызвал жёсткую критику пользователей Сети.
Читатели портала Exxpress считают, что все действия НАТО направлены на эскалацию и разрушение стабильности в мире.
"НАТО есть и останется организацией глобальных поджигателей войны", — отметил один из пользователей.
Комментаторы напомнили, что расширение НАТО является настоящей агрессией по отношению к России, равно как и обещание украинского президента Владимира Зеленского превратить Украину в ядерную державу при поддержке Запада, данное им на Мюнхенской конференции по безопасности в 2022 году.
Читатели поинтересовались, кто в конце концов может положить конец агрессии США, и предложили Столтенбергу остаться в Киеве насовсем.
"Краткое содержание визита Столтенберга: до последнего украинца", — выразили общее мнение пользователи.
Генсек Альянса посетил Киев 20 апреля. Ранее он неоднократно заявлял, что НАТО не участвует в украинском конфликте, несмотря на то, что страны Альянса бесперебойно снабжают Киев вооружением и готовят украинских военных на своих базах.
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