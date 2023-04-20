Столтенберг пообещал, что Украину примут в НАТО после победы над Россией

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Намеченный в Вильнюсе саммит НАТО обсудит гарантии безопасности Украины. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО посетил украинскую столицу Киев. Среди прочего он рассказал, что блок будет в долгосрочной перспективе помогать Украине, и это поможет ей прийти к полной оперативной совместимости с силами альянса. В Вильнюсе на ближайшем заседании НАТО будут обсуждаться вопросы гарантий безопасности Украины.

"Я понимаю, что президент Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе поднимет вопросы членства Украины и гарантий безопасности для Украины, это будет в числе приоритетов повестки дня, — заявил Йенс Столтенберг. — Однако сейчас главной целью НАТО должно быть обеспечение того, чтобы Украина победила, поскольку это единственный путь к тому, чтобы вести осмысленную дискуссию о будущем членстве Украины".

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что для России абсолютно неприемлемо вхождение Украины в НАТО. Недопущение этого является одной из основных целей проведения специальной военной операции.

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