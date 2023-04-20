Зеленский увидел в визите генсека НАТО готовность начать новую главу в отношениях с Украиной

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Украинский президент Владимир Зеленский призвал рассматривать визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киев в качестве важного знака, символизирующего готовность альянса начать новую главу в отношениях с его страной.

Он напомнил, что Столтенберг впервые за весь период российской спецоперации прибыл на Украину. Зеленский выразил надежду на дальнейшее сотрудничество Киева с НАТО.

"Этот визит Йенса Столтенберга — первый за время полномасштабного конфликта — мы трактуем как знак, что альянс готов начать новую главу в отношениях с Украиной — главу амбициозных решений", — отметил политик в Telegram-канале.

Утром 20 апреля генсек НАТО приехал в Киев. Западные СМИ не анонсировали этот визит. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя поездку Столтенберга, подчеркнул, что возможное вступление Украины в НАТО будет представлять большую угрозу для национальной безопасности России.

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