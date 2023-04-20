Украинский президент Владимир Зеленский призвал рассматривать визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киев в качестве важного знака, символизирующего готовность альянса начать новую главу в отношениях с его страной.
Он напомнил, что Столтенберг впервые за весь период российской спецоперации прибыл на Украину. Зеленский выразил надежду на дальнейшее сотрудничество Киева с НАТО.
"Этот визит Йенса Столтенберга — первый за время полномасштабного конфликта — мы трактуем как знак, что альянс готов начать новую главу в отношениях с Украиной — главу амбициозных решений", — отметил политик в Telegram-канале.
Утром 20 апреля генсек НАТО приехал в Киев. Западные СМИ не анонсировали этот визит. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя поездку Столтенберга, подчеркнул, что возможное вступление Украины в НАТО будет представлять большую угрозу для национальной безопасности России.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Сергей Лавров буквально покорил мировое сообщество своим эффектным прибытием в Бразилию, говорится в материале Sohu. В Вашингтоне же отреагировали нервно.