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Столтенберг: страны НАТО помогли Украине на 150 миллиардов евро

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Мир

Власти государств, входящих в Североатлантический альянс, совместно оказали Киеву финансовую поддержку на общую сумму, превышающую 150 миллиардов евро. "Известия" пишут об этом со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Он выступил с соответствующим заявлением в ходе рабочего визита в украинскую столицу.

Столтенберг: страны НАТО помогли Украине на 150 миллиардов евро

Столтенберг акцентировал внимание на том, что объёмы поставок Киеву танков, самолётов и бронетехники по-прежнему продолжают расти.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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