Столтенберг: страны НАТО помогли Украине на 150 миллиардов евро

0:33 Your browser does not support the audio element. Мир

Власти государств, входящих в Североатлантический альянс, совместно оказали Киеву финансовую поддержку на общую сумму, превышающую 150 миллиардов евро. "Известия" пишут об этом со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Он выступил с соответствующим заявлением в ходе рабочего визита в украинскую столицу.

Столтенберг акцентировал внимание на том, что объёмы поставок Киеву танков, самолётов и бронетехники по-прежнему продолжают расти.