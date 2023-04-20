Власти государств, входящих в Североатлантический альянс, совместно оказали Киеву финансовую поддержку на общую сумму, превышающую 150 миллиардов евро. "Известия" пишут об этом со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Он выступил с соответствующим заявлением в ходе рабочего визита в украинскую столицу.
Столтенберг акцентировал внимание на том, что объёмы поставок Киеву танков, самолётов и бронетехники по-прежнему продолжают расти.
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