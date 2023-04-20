В парламент Японии пришло письмо с угрозами массового убийства и распыления зарина

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В верхнюю палату японский парламент пришло электронное письмо, в котором содержится угроза "массового убийства" 21 апреля. Корреспонденты информационного издания "Санкэй" пишут об этом со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Авторы анонимного письма сообщили о большом количестве мощных бомб и генераторов газа зарин, установленных в помещении, а также о том, что массовое убийство произойдёт в 13:34 в пятницу. В тексте говорится о том, что действует некая религиозная группировка. Ее члены глубоко убеждены в том, что изменить государство помогут только теракты.

Силовики провели тщательный обыск всех помещений парламента, но информации о результатах пока нет.