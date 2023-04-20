Болгарский эксперт Иванов допустил причастность РФ к утечке документов Пентагона

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Согласно мнению болгарского военного эксперта Ивайло Иванова, документы, которые попали в СМИ из Пентагона, могут содержать как дезинформацию, так и достоверные сведения. Он также отмечает, что появление этих данных имеет целью создать путаницу. Эксперт не исключает, что это может быть успешная российская операция, направленная на вызов недоверия к США и затруднение их сотрудничества с союзниками, пишет bgonair.bg.

Информация в документах о странах, которые являются ключевыми для Америки в определённых регионах, таких как Южная Корея и Израиль, была выбрана специально. Иванов отмечает, что хотя информация об утечке также появилась в Европе, Болгария не является ключевым союзником в этом контексте.

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