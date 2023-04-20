Bloomberg: Киев принял решение распродавать страну

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Украина собирается выставить на продажу по сниженной стоимости крупные государственные предприятия. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Издание ссылается на слова главы Фонда государственного имущества Рустема Умерова, который объяснил, что через год, а тем более через два украинские государственные компании уже не будут представлять никакой ценности.

"Если мы не продадим их (госпредприятия — Прим. ред.) в этом году, то в следующем году они будут представлять ценность лишь как объект недвижимости, а через год продастся лишь земля, на которой они стоят", — сказано в статье.

Умеров уточнил, что конечное решение будет за правительством, половина членов которого выступает за продажу, а половина не согласна с этим планом.

Если киевские власти всё-таки примут решение о продаже госкомпаний, украинский бюджет пополнится примерно на 400 миллионов долларов. Плюс к этому Киев будет получать около 190 миллионов долларов за сданные в аренду сельскохозяйственные земли.

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