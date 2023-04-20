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Bloomberg: Киев принял решение распродавать страну

1:07
Мир

Украина собирается выставить на продажу по сниженной стоимости крупные государственные предприятия. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Bloomberg: Киев принял решение распродавать страну

Издание ссылается на слова главы Фонда государственного имущества Рустема Умерова, который объяснил, что через год, а тем более через два украинские государственные компании уже не будут представлять никакой ценности.

"Если мы не продадим их (госпредприятия — Прим. ред.) в этом году, то в следующем году они будут представлять ценность лишь как объект недвижимости, а через год продастся лишь земля, на которой они стоят", — сказано в статье.

Умеров уточнил, что конечное решение будет за правительством, половина членов которого выступает за продажу, а половина не согласна с этим планом.

Если киевские власти всё-таки примут решение о продаже госкомпаний, украинский бюджет пополнится примерно на 400 миллионов долларов. Плюс к этому Киев будет получать около 190 миллионов долларов за сданные в аренду сельскохозяйственные земли.

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Депутат Рады предупредил об опасности большой приватизации на Украине [НОВОСТИ]
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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