КНР рассматривают целесообразность закупки у Российской Федерации двух противопожарных Ил-76, а также обучения технического персонала и экипажей самолётов. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление руководителя МЧС РФ Александра Куренкова. Он проинформировал об этом по завершению переговоров с заместителем министра реагирования на ЧС КНР Сюй Цзяаем.
По словам Куренкова, Китай заинтересовался воздушными судами Ил-76, оснащёнными водосливными устройствами. Пекин хочет перенять опыт нашей страны в борьбе с лесными возгораниями, пояснил глава российского МЧС.
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