Венгрии сложно выбирать между США и Россией, потому что Будапешт сознаёт важность для себя каждой из этих двух стран. Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
«Россия — наш партнер, а Соединенные Штаты — наш друг. Россия в настоящее время является нашим партнером в экономическом плане», — заявил Гуйяш в ходе брифинга.
По словам представителя венгерского премьер-министра, Будапешт был бы рад назвать также и Москву своим другом, если бы она соблюдала "договорённости в сфере международного права".
Гуйяш напомнил, что Венгрия по-прежнему продолжат импортировать российские газ и нефть. Также Будапешт продолжает возражать против политики антироссийских санкций, которую проводит ЕС, добавил представитель венгерского премьера.
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