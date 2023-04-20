Власти Венгрии признались, что им тяжело делать выбор между Россией и США

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Венгрии сложно выбирать между США и Россией, потому что Будапешт сознаёт важность для себя каждой из этих двух стран. Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

«Россия — наш партнер, а Соединенные Штаты — наш друг. Россия в настоящее время является нашим партнером в экономическом плане», — заявил Гуйяш в ходе брифинга.

По словам представителя венгерского премьер-министра, Будапешт был бы рад назвать также и Москву своим другом, если бы она соблюдала "договорённости в сфере международного права".

Гуйяш напомнил, что Венгрия по-прежнему продолжат импортировать российские газ и нефть. Также Будапешт продолжает возражать против политики антироссийских санкций, которую проводит ЕС, добавил представитель венгерского премьера.

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