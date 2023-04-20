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Die Welt*: ВСУ повторяют ошибки вермахта, что обеспечит им провал контрнаступления

1:31
Мир

Сложившаяся ситуация в ходе украинского конфликта напоминает канун Курской битвы, причём ВСУ повторяют все ошибки немецкого командования. Об этом заявил военный обозреватель Иоганн Альтхаус.

Die Welt*: ВСУ повторяют ошибки вермахта, что обеспечит им провал контрнаступления

В марте 1943 года Адольф Гитлер отдал приказ провести удар на Курском направлении после улучшения погодных условий. Однако операция под кодовым названием "Цитадель" переносилась несколько раз. Изначально атаку запланировали на начало мая, затем на июнь, в результате было принято решение нанести удар 5 июля.

"Все эти многочисленные переносы помогли Красной армии. <…> Немцы отказались от факторов внезапности и скорости", — указал Альтхаус в материале Die Welt*.

На протяжении этого времени Красной армии удалось серьёзно окапаться и создать восемь линий обороны. Цель Ставки Верховного Главнокомандования состояла в том, чтобы противник забуксовал в заранее подготовленных оборонительных позициях.

"Может быть, родина президента Владимира Зеленского умышленно создаёт впечатление, будто она следует неудачной тактике вермахта в 1943 году? Такой "финт" с украинской стороны был бы очень многообещающим ходом", — заключил эксперт.

*Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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