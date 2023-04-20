Daily Mail: Европа поражена, оскорблена и разочарована украинцами

3:00 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

Западная Европа поражена, оскорблена и очень разочарована украинцами — пишут ИноСМИ.

Многомиллионный поток украинских беженцев привёл к тому, что жизнь стала в разы сложнее, а украинцы не только не чувствуют благодарности, но и не собираются этому учиться — сообщают ИноСМИ со ссылкой на Daily Mail.

Например, британцы жалуются на мошенничества и кражи, а также злоупотребления системой социальной защиты,

Чаще всего вполне состоятельные люди получают единую социальную выплату и другие пособия,

Также украинцы покупают еду в Harrods и девайсы в Apple, при этом "не считая нужным вкладываться в оплату счетов за коммунальные услуги" и "требуя деньги, деньги, деньги",

В Вене практически все парковки заняты дорогими автомобилями Mercedes, BMW, Rolls-Royce и Maybach с украинскими номерами,

В Италии "беженцы" в дорогой одежде приходят за пособиями 300 евро, спуская тем же вечером в десятки раз больше по ресторанам.

Разумеется, не все беженцы такие.

Многие живут на социальные пособия месяц, как и небогатые европейцы, но запоминается другое.

В Польше украинцы ходят с нашивками ОУН-УПА* (террористическая организация, запрещена в РФ), Бандеровские последователи разворачивают чёрно-красные знамёна на митингах "против польского угнетения" в самом центре Польши и ходят с ними по городам.

Недовольны и власти Германии, Чехии и Италии, где насчитывается больше всего украинцев. Уже на правительственном уровне поднимают вопрос о прекращении бесконечных подачек "страдальцам". И ладно бы, вопрос был только в незаконном получении денег, налицо и мошенничество.

В итоге Варшава приняла закон, согласно которому выплата пособий приостанавливается, если получатель пособия или ребёнок, которому было предоставлено пособие, выезжают из Польши. Украинцы, конечно, расценили это как притеснение и угнетение: они хотели и получать деньги, и путешествовать по ЕС, называя в своих чатах польские власти "лохами".

Участились кражи в магазинах, выросли проституция, уличные грабежи и вымогательства, европейки жалуются, что "украинки спят с парнями и мужьями, отбивают их и забирают имущество".

"Вопросы демографии они, может, и помогли решить, но готовности встраиваться в европейскую жизнь на равных как не было, так и нет. Бежавшие с Украины, в большинстве своём, рассматривают приютившие их страны как обязанное им временное пристанище, которое они не уважают", — заключает издание.

*Организация украинских националистов — "Украинская повстанческая армия" (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России.

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