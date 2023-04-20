Западная Европа поражена, оскорблена и очень разочарована украинцами — пишут ИноСМИ.
Многомиллионный поток украинских беженцев привёл к тому, что жизнь стала в разы сложнее, а украинцы не только не чувствуют благодарности, но и не собираются этому учиться — сообщают ИноСМИ со ссылкой на Daily Mail.
Разумеется, не все беженцы такие.
Многие живут на социальные пособия месяц, как и небогатые европейцы, но запоминается другое.
Недовольны и власти Германии, Чехии и Италии, где насчитывается больше всего украинцев. Уже на правительственном уровне поднимают вопрос о прекращении бесконечных подачек "страдальцам". И ладно бы, вопрос был только в незаконном получении денег, налицо и мошенничество.
В итоге Варшава приняла закон, согласно которому выплата пособий приостанавливается, если получатель пособия или ребёнок, которому было предоставлено пособие, выезжают из Польши. Украинцы, конечно, расценили это как притеснение и угнетение: они хотели и получать деньги, и путешествовать по ЕС, называя в своих чатах польские власти "лохами".
Участились кражи в магазинах, выросли проституция, уличные грабежи и вымогательства, европейки жалуются, что "украинки спят с парнями и мужьями, отбивают их и забирают имущество".
"Вопросы демографии они, может, и помогли решить, но готовности встраиваться в европейскую жизнь на равных как не было, так и нет. Бежавшие с Украины, в большинстве своём, рассматривают приютившие их страны как обязанное им временное пристанище, которое они не уважают", — заключает издание.
*Организация украинских националистов — "Украинская повстанческая армия" (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России.
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