Руководство Киевского горсовета намерено разорвать договор об аренде земли, на которой находится посольство РФ. С соответствующим заявлением выступил сегодня мэр украинской столицы Виталий Кличко. Как сообщает РИА Новости, городской совет намерен обратиться в правительство с просьбой вернуть имущество дипломатического учреждения в собственность государства.
Инициатива о расторжении договора принадлежит членам партии "Слуга народа". Политики настаивают на национализации здания дипломатического представительства.
Напомним, в феврале минувшего года российское внешнеполитическое ведомство проинформировало о том, что эвакуированы сотрудники российских учреждений на Украине. Главной целью в МИД РФ назвали защиту жизни и безопасности руководящего аппарата страны.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Сергей Лавров буквально покорил мировое сообщество своим эффектным прибытием в Бразилию, говорится в материале Sohu. В Вашингтоне же отреагировали нервно.