Кличко: Киевский горсовет разорвёт договор об аренде земли, на которой находится посольство РФ

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Руководство Киевского горсовета намерено разорвать договор об аренде земли, на которой находится посольство РФ. С соответствующим заявлением выступил сегодня мэр украинской столицы Виталий Кличко. Как сообщает РИА Новости, городской совет намерен обратиться в правительство с просьбой вернуть имущество дипломатического учреждения в собственность государства.

Инициатива о расторжении договора принадлежит членам партии "Слуга народа". Политики настаивают на национализации здания дипломатического представительства.

Напомним, в феврале минувшего года российское внешнеполитическое ведомство проинформировало о том, что эвакуированы сотрудники российских учреждений на Украине. Главной целью в МИД РФ назвали защиту жизни и безопасности руководящего аппарата страны.