Ядерные арсеналы, которыми располагают Британия и Соединённые Штаты, де-факто контролирует Вашингтон. Дискутировать на тему их сокращения следует именно с учётом этого, следует из заявления пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.
Официальный представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр ранее выступила с заявлением, в котором озвучила условие Парижа для подключения к вероятным предстоящим переговорам по вопросу обеспечения контроля над стратегическими видами вооружений. По словам Лежандр, речь идет о существенном сокращении российских и американских ядерных арсеналов до уровня Франции, пишет РИА Новости.
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Сергей Лавров буквально покорил мировое сообщество своим эффектным прибытием в Бразилию, говорится в материале Sohu. В Вашингтоне же отреагировали нервно.