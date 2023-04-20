РИА Новости: страны Европы оставят без ядерного ресурса — урана

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Страны Восточной Европы ищут способы избежать зависимости от поставок урана из России. Некоторые государства рассчитывают на Казахстан, который считается лидером в этой отрасли. Однако они не учитывают того, что в ближайшем будущем в мире может сформироваться очередь за атомным топливом. По прогнозам Всемирной ядерной ассоциации, к 2030 году спрос на уран возрастёт на треть.

Американцы особенно беспокоятся об "энергетической независимости" Европы и обещали выделить четыре миллиарда долларов на строительство малых ядерных реакторов в Польше. Посол США в Варшаве Марк Бжезинский подчеркнул, что это важный шаг для будущего страны. Однако Вашингтон не сможет помочь с ядерным топливом, так как там с атомной промышленностью обстоят дела не очень хорошо из-за проблем, возникших после аварии в Три-Майл-Айленде в 1979 году. Америка с удовольствием поглощает российское топливо, несмотря на любые санкции. Что касается ЕС, то многое зависит от технологий, особенно в Восточной Европе.

"В Европе 18 АЭС с российскими реакторами ВВЭР. Заменить топливо очень сложно, долго и весьма затратно. В Финляндии, на Украине пытались перейти на американское. Не получилось. Отказались от этого и Венгрия со Словакией. Хотя Чехия, Болгария несколько уменьшили импорт урана из России, но целиком заместить его в Европе затруднительно", — указывает аналитик TeleTrade Владимир Ковалёв.

Стремление к декарбонизации вынудило Великобританию, Францию и США пересмотреть свои подходы к атомной энергетике и начать строительство новых реакторов. Однако создание устойчивой цепочки поставок топлива остаётся неопределённой перспективой.

"Лишнего урана на мировом рынке попросту нет, да и это не алюминий или медь, им легко и просто не поторгуешь, нужно соблюдать крайне жёсткие требования при доставке", — рассуждает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Отказ Восточной Европы от российского урана может занять около десяти лет. За это время "Росатом" планирует завершить строительство АЭС в некоторых дружественных странах и обеспечить экспорт. России не составит труда перенаправить свои поставки на другие рынки, как это произошло с нефтью.

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