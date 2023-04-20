Бавырин заявил, что власти Бразилии нанесли по США три политических удара в 2023 году

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Руководство Бразилии постепенно теряет контроль над своими действиями в отношении Белого дома. Об этом говорит недавний конфликт двух стран из-за РФ, КНР и Украины, пишет обозреватель издания "Взгляд" Дмитрий Бавырин.

Бразилия нанесла три удара по интересам США.

Первый — призыв южноамериканского государства к членам БРИКС отказаться от доллара. Это было воспринято в США как оскорбление и посягательство на американское экономическое лидерство.

Второй — заявление бразильского президента Лулы де Сильвы о том, что он больше не верит ЕС.

"Досталось от Лулы и Евросоюзу. Он признал, что привык доверять ему как "балансирующей силе, которая никогда напрямую не участвовала в войнах", однако теперь ЕС "напрямую вовлечён в конфликт", — пишет Бавырин.

Третий — визит главы МИД России Сергея Лаврова в Бразилию. Для американцев наиболее важным событием было заявление министра иностранных дел страны Мауры Виэйры на совместной пресс-конференции, в котором он осудил введение санкций против России.

По словам Бавырина, руководство южноамериканского государства постепенно теряет контроль и принимает решения, которые не всегда соответствуют интересам Белого дома и США в целом.

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