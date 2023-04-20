Секретарь СНБО Данилов назвал Иран единственной страной, которая точно поставляет оружие России

1:02 Your browser does not support the audio element. Мир

Высокие технологии и импортные комплектующие на территорию России массово не поставляются. Лишь одна страна точно помогает Кремлю с оружием. Такое мнение высказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона.

Он заявил, что оружие РФ поставляют лишь страны третьего мира, назвав Иран единственной страной, которая точно это делает. По словам представителя киевского режима, других союзников, когда речь заходит о контрактах на поставки оружия, у России нет.

Секретарь СНБО отметил, что уничтожить российскую экономику сложно учитывая, что она сырьевая, и есть страны, которые покупают это сырье и платят за него деньги.

Также Данилов добавил, что санкции против России действительно действуют.

Если бы санкции не ввели, то у России были бы совсем другие возможности именно по использованию технологий для производства оружия, которые есть на Западе, заключил он.

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