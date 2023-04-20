Высокие технологии и импортные комплектующие на территорию России массово не поставляются. Лишь одна страна точно помогает Кремлю с оружием. Такое мнение высказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона.
Он заявил, что оружие РФ поставляют лишь страны третьего мира, назвав Иран единственной страной, которая точно это делает. По словам представителя киевского режима, других союзников, когда речь заходит о контрактах на поставки оружия, у России нет.
Секретарь СНБО отметил, что уничтожить российскую экономику сложно учитывая, что она сырьевая, и есть страны, которые покупают это сырье и платят за него деньги.
Также Данилов добавил, что санкции против России действительно действуют.
Если бы санкции не ввели, то у России были бы совсем другие возможности именно по использованию технологий для производства оружия, которые есть на Западе, заключил он.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Сергей Лавров буквально покорил мировое сообщество своим эффектным прибытием в Бразилию, говорится в материале Sohu. В Вашингтоне же отреагировали нервно.