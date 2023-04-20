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Царьград: НАТО хочет ударить пятью тысячами "Томагавков", чтобы перегрузить ПВО России

Мир

Американские СМИ сообщили о разработке командованием Североатлантического альянса концепции мгновенного удара по российской территории.

Царьград: НАТО хочет ударить пятью тысячами "Томагавков", чтобы перегрузить ПВО России

Чтобы не провоцировать ядерную войну, атаку планируется осуществить крылатыми ракетами. Согласно расчётам НАТО, российская ПВО не справится с одновременным запуском пяти тысяч "Томагавков".

"Это может быть чистой воды дезинформацией, чтобы или ввести нас в заблуждение, или запугать", — предположил военный эксперт Владимир Козин в интервью изданию "Царьград".

Именно поэтому, добавил он, заокеанские журналисты ссылаются на некие анонимные источники.

Козин предложил бить Вашингтон его же оружием и опубликовать в российской прессе сходную информацию, "чтобы за океаном, как говорят, почесали голову".

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СИРИЯ: Соединенные Штаты могут выпустить крылатые ракеты Томагавк и AGM-86
Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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