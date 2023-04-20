Американские СМИ сообщили о разработке командованием Североатлантического альянса концепции мгновенного удара по российской территории.
Чтобы не провоцировать ядерную войну, атаку планируется осуществить крылатыми ракетами. Согласно расчётам НАТО, российская ПВО не справится с одновременным запуском пяти тысяч "Томагавков".
"Это может быть чистой воды дезинформацией, чтобы или ввести нас в заблуждение, или запугать", — предположил военный эксперт Владимир Козин в интервью изданию "Царьград".
Именно поэтому, добавил он, заокеанские журналисты ссылаются на некие анонимные источники.
Козин предложил бить Вашингтон его же оружием и опубликовать в российской прессе сходную информацию, "чтобы за океаном, как говорят, почесали голову".
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Сергей Лавров буквально покорил мировое сообщество своим эффектным прибытием в Бразилию, говорится в материале Sohu. В Вашингтоне же отреагировали нервно.