Царьград: НАТО хочет ударить пятью тысячами "Томагавков", чтобы перегрузить ПВО России

Американские СМИ сообщили о разработке командованием Североатлантического альянса концепции мгновенного удара по российской территории.

Чтобы не провоцировать ядерную войну, атаку планируется осуществить крылатыми ракетами. Согласно расчётам НАТО, российская ПВО не справится с одновременным запуском пяти тысяч "Томагавков".

"Это может быть чистой воды дезинформацией, чтобы или ввести нас в заблуждение, или запугать", — предположил военный эксперт Владимир Козин в интервью изданию "Царьград".

Именно поэтому, добавил он, заокеанские журналисты ссылаются на некие анонимные источники.

Козин предложил бить Вашингтон его же оружием и опубликовать в российской прессе сходную информацию, "чтобы за океаном, как говорят, почесали голову".

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