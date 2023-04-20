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Американцы обрушились с критикой на украинского посла за слова про НАТО: "Мы должны умолять?"

1:08
Мир

Американские пользователи Сети обрушились с критикой на украинского посла в Лондоне Вадима Пристайко после того, как тот потребовал от Североатлантического альянса "умолять" Киев вступить в блок.

Американцы обрушились с критикой на украинского посла за слова про НАТО: "Мы должны умолять?"

По мнению американцев, "кучка коррумпированных олигархов" такого подхода явно не заслуживает.

"Никто в Европе не хочет, чтобы коррумпированная Украина вступила в НАТО, вот почему они тянут с поставками оружия", — заявил пользователь Сети под соответствующей статьёй Newsweek.

"Мы должны умолять кучку коррумпированных олигархов и нацистов вступить в НАТО?", — задался вопросом другой читатель.

Американцы напомнили, что именно НАТО ведёт агрессивную политику против стран, а Украина лишь вассал в этом противостоянии.

"НАТО уничтожила Ливию, а затем ушла как ни в чём не бывало, та же участь ждёт Украину", — резюмировал ещё один комментатор.

Ранее украинский посол заявил, что НАТО должна умолять Киев вступить в блок. Потому что только у Киева есть "подготовленные военные, закалённые в боях".

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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