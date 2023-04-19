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Командир отделения ВСУ Кривенко: Бахмут следовало сдать ещё в январе

1:07
Мир

Командир отделения украинской армии Владимир Кривенко заявил, что Бахмут (Артёмовск) следовало сдать ещё в январе. Об этом он рассказал интервью интернет-изданию "Левый берег".

Командир отделения ВСУ Кривенко: Бахмут следовало сдать ещё в январе

Артёмовск нужно было сдать сразу после потери ВСУ ключевых высот в городе, заявил Кривенко. По его мнению, в Артёмовске происходит аналогичная ситуация, что и с Соледаром. Он напомнил, что украинские войска понесли огромные потери в районе Соледара.

"Не знаю, почему об этом никто не говорит, почему о Соледаре никто не говорит. Это нужно учесть", — заявил Кривенко.

Кривенко отметил плохое взаимодействие между батальонами. Также он обратил внимание на неопытных новоприбывших бойцов. В совокупности все эти факторы стали причиной потери живой силы. Кривенко уверен, что Бахмут следовало полностью сдать после потери ключевых высот, до Рождества.

Ранее он рассказал, что из его подразделения практически никого не осталось.

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Бахмут следовало сдать ещё в январе
Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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