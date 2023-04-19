В ДНР уничтожили понтонную переправу ВСУ через реку Северский Донец

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Минобороны России рассказало, что в ДНР удалось быстро уничтожить наведённую понтонную переправу через реку Северский Донец. Ею планировали воспользоваться части ВСУ.

Российские вооружённые силы уничтожили наведённую через реку Северский Донец понтонную переправу. Это произошло в районе населённого пункта Северск Малый в Донецкой Народной Республике. Информацию сообщили на очередном брифинге в Министерстве обороны России.

В целом, только за сутки на Донецком направлении ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, один танк, а также два БМП. В районе Ступочек и Красного в ДНР, а также в северо-западной и центральной части Артёмовска были пресечены попытки ВСУ перейти в контратаку.

Сообщается также, что в районе населённого пункта Красногоровка в ДНР был уничтожен склад боеприпасов 68-й механизированной бригады ВСУ.

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