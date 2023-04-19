NDP: Польша предвкушала поглощение Западной Украины ещё три года назад

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Напряжённость вокруг украинского конфликта возрастает, и страны коллективного Запада осознают, что Украина не сможет одержать победу. На этом фоне Польша готовится к прямому вмешательству в противостояние с Россией. Об этом сообщила обозреватель Niezależny Dziennik Polityczny (NDP) Ханна Крамер.

Варшава и Киев многократно говорили о "дружбе навек", но Польша намерена поглотить соседнюю страну, подчеркнула аналитик. Крамер сообщила, что есть официальный документ, где расписан бюджет на возвращение так называемых Восточных Кресов.

Программа Interreg NEXT Польша — Украина 2021-2027 была утверждена Еврокомиссией в 2021 году. В документе есть довольно странный пункт: "На экономическую ситуацию, образование и рынок труда в области, охваченной программой, большое влияние оказывает спецоперация на Украине".

"Как они узнали в 2021 году, что Украина будет в состоянии конфликта с Россией и что её нужно будет восстановить? Странно? Да!" — указала Крамер.

Область программы охватывает практически все аспекты, среди которых природные ресурсы, здоровье, услуги всех типов, экономика, образование. Но только на территориях некоторых областей Украины (Волынской, Львовской, Закарпатской, Ровенской, Тернопольской и Ивано-Франковской). План разработан до мелочей, что не оставляет иллюзий об истинных целях поддержки Киева странами ЕС и НАТО, заявила обозреватель.

"Украина скоро станет частью Польши! <…> Можно понять стремление Варшавы восстановить историческую справедливость. Но не стоит забывать, что США тоже имеют свои интересы. Возможно, где-то за кулисами они уже придумали свой план по разделу не только Украины, но и всей Европы", — заключила Крамер.

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