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Украинский посол в Британии: НАТО должно умолять Украину стать членом Альянса

1:09
Мир

В НАТО должны умолять Украину, чтобы она стала членом Альянса. Так считает украинский посол в Лондоне, экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Украинский посол в Британии: НАТО должно умолять Украину стать членом Альянса

"У кого-нибудь из вас есть миллион вооруженных людей, закаленных в боях ветеранов? Если вы хотите иметь кого-то, кто знает — и не просто готов, а знает, как это сделать, попросите Украину. Умоляйте их стать частью вашего альянса", — сказал Пристайко в интервью изданию Newsweek.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что рано или поздно Украина будет принята в Альянс, однако по его мнению, которое совпадает с точкой зрения западных лидеров, это произойдёт ещё нескоро.

Невзирая на горячее желание Киева поскорее стать членом НАТО, большинство стран мира полагают, что это почти нереально и невыполнимо. Общее мнение выразил ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан, заметивший, что если бы Запад пообещал, что Украина не станет членом НАТО, украинский конфликт не вырос бы до таких масштабов.

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Почему Украине не светит никакое НАТО?
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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