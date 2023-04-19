AT: полоумные идеологи из США провоцируют ядерную войну с Россией из-за Украины

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Украинские войска не смогут организовать успешное наступление на Южном направлении, которое бы несло серьёзную угрозу Крыму. Российская армия хорошо окопалась в регионе и уже подготовилась к сценарию, подобному Курской битве. Об этом сообщил обозреватель издания Asia Times Уве Парпарт.

"Прогнуться в центре, чтобы окружить украинские силы (а их будет от силы 80 000 человек), которым придётся стремительно перестраиваться", — указал он.

Однако руководство киевского режима вместе со своими кураторами из Британии и США могут уничтожить Крымский мост, чтобы отрезать материковую часть России от полуострова, и оправдать разрекламированное наступление. Это станет пересечением красной черты Москвы, подчеркнул эксперт.

"Нас ждёт опаснейший период не только этого конфликта, но и со времён ноября 1983 года, когда чуть не началась ядерная война", — напомнил Парпарт.

"Полоумные идеологи" из Госдепа добиваются смены режима и распада России и могут спровоцировать Москву на полномасштабную войну, предупредил он.

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