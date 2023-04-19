Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь прокомментировал план переговоров России и Украины, который разработал лидер Франции Эммануэль Макрон.
"Китай поддерживает европейскую сторону в её стремлении содействовать скорейшему возобновлению переговоров", — подчеркнул дипломат во время брифинга.
Как отметил представитель внешнеполитического ведомства, европейские страны заинтересованы в диалоге Москвы и Киева. Пекин одобряет намерение Парижа сформировать сбалансированную систему безопасности, добавил Ван Вэньбинь.
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