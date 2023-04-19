Newsweek: Россия достигла ключевых целей СВО на Украине

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Россия достигла ключевых целей спецоперации. Она заняла крупную атомную станцию для снабжения Крыма электричеством и обеспечила его водой. Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью Newsweek.

"Я с самого начала сказал, что именно этого на самом деле хотела Россия, и почему они напали бы на нас. Возможно, они не проделали весь путь (в Киев). На самом деле, они это сделали (пошли на Киев), потому что увидели возможность. Но им не нужно было", — заявил он.

Он также заявил, что на Украине и на Западе есть "нездоровая одержимость" весенним контрнаступлением ВСУ.

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