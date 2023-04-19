Reuters: США предупредили НАТО о возможном применении Россией ядерного оружия

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США и их союзникам по НАТО необходимо быть более бдительными в отношении признаков того, что президент России Владимир Путин может применить тактическое ядерное оружие (ТЯО) в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

"Мы все наблюдали и беспокоились о том, что Путин применит то, что он считает нестратегическим тактическим ядерным оружием, или использует какой-то демонстрационный эффект для эскалации, но в рамках управляемой эскалации риска. Очень важно следить за этим", — цитирует слова политика Reuters.

Шерман убеждена, что размещение российского ТЯО на территории Белоруссии — попытка использовать эту угрозу управляемым образом.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также отметил, что намерения направить системы вооружений в Белоруссию являются "моделью опасной ядерной риторики". Он подчеркнул, что руководство военно-политического блока "внимательно следит" за действиями Кремля.

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