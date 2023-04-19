Kyiv Post: США и Европа оставили Украину без оружия перед контрнаступлением

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Вашингтон и Брюссель затягивают с передачей Киеву необходимых финансов, оружия и тяжёлой техники, в которых так нуждается ВСУ перед масштабным наступлением, заявил норвежский военный аналитик Ханс Мидтун.

По его словам, США и Евросоюз бросают Украину без помощи.

"США и Европа в настоящее время не настраивают Украину на победу на поле боя, отказывая ей не только в инструментах, необходимых для эффективной борьбы с угрозой, но и в средствах в достаточном количестве", — написал эксперт в издании Kyiv Post.

Мидтун предполагает, что поддержка вернется на прежний уровень только в том случае, если украинской армии удастся добиться каких-либо успехов.

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