Подполковник Кроуфорд: ВСУ стали лёгкой добычей для ВС РФ из-за заканчивающихся ракет

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Украинская армия практически истратила весь запас ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО), что сделало ВСУ лёгкой добычей для российской армии. Об этом заявил британский подполковник Стюарт Кроуфорд.

"Система противовоздушной обороны Украины практически выведена из строя, и надежды на пополнение запасов нет. Запад должен действовать быстро или столкнётся с последствиями", — отметил он в материале для Express.

Офицер убеждён, что недавняя утечка секретных данных Пентагона стала очередным конфузом США. В одном из документов сообщается, что при нынешних темпах боевых действий ракеты для систем С-300 у Украины могут закончиться уже 2 мая, а запасы для комплекса "Бук" будут израсходованы ещё раньше, подчеркнул Кроуфорд.

По мнению подполковника, обещанное контрнаступление ВСУ может провалиться из-за отсутствия контроля над воздушным пространством. Достаточные мобильные и адаптируемые системы ПВО жизненно важны для поддержания превосходства в воздухе, указал он.

"Без них контрнаступление может быть менее успешным или, возможно, вообще провалится", — предупредил Кроуфорд.

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