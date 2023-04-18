Белый дом: следующие несколько недель будут критичными для Украины, США обеспечат Киев необходимым

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Представитель администрации Джо Байдена сообщил, что ближайшее время станет для Украины "критичным". Такое заявление Белый дом сделал 18 апреля.

"Следующие недели будут критичными для Украины, США обеспечат Киев необходимым", — заявили в американской администрации.

К чём конкретно будет заключаться "критичности" и о каких конкретно поставках идёт речь, в Белом доме не уточнили.

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