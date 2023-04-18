Конгрессмен Смит призвал США не враждовать с Китаем: мы его не победим

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США не смогут выйти победителями из противостояния с Китаем, поэтому Вашингтону и Пекину придётся научиться мирно сосуществовать на этой планете. Такое заявление сделал конгрессмен, член комитета палаты представителей по вооруженным силам Адам Смит.

Политик признал, что вся риторика США не подразумевает мир с Китаем, однако к нему нужно стремиться, потому что Китай победить невозможно.

"Наша цель в отношении Китая — мирное сосуществование. Звучит странно, с учетом того, что все мы говорили о проблемах и угрозах со стороны КНР, но мы не победим Китай", — сказал Смит в ходе слушаний по поводу работы Пентагона в Индо-Тихоокеанском регионе.

Политик назвал США и Китай главными мировыми силами в обозримом будущем.

Смит уверен, что конфликт Пекина и Вашингтона можно предотвратить, и США в отношениях с КНР следует выбирать путь дипломатии. Политик добавил, что США должны приложить все усилия по урегулированию тайваньского конфликта, который способен разрушить весь мир.

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