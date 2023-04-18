Более семи тысяч украинских военных официально числятся пропавшими без вести

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На Украине количество официально зарегистрированных пропавших без вести военнослужащих перевалило за семь тысяч человек. Об этом рассказал специальный уполномоченный.

Занимающий пост уполномоченного по вопросам лиц без вести пропавших при особых обстоятельствах Олег Котенко рассказал, что более семи тысяч граждан Украины сейчас официально числятся пропавшими без вести. Об этом он сообщил в эфире одного из новостных телемарафонов.

"Цифра такая есть, она немного больше семи тысяч, и мы рассчитываем, что люди, которых мы разыскиваем как без вести пропавших, являются военнопленными", — отметил уполномоченный.

При этом практика показывает, что свыше 60 процентов без вести пропавших военнослужащих ВСУ через какое-то время обнаруживаются в числе военнопленных. Оставшиеся 40 процентов — это погибшие военные, идентифицировать которых по останкам не удаётся. Для идентификации в дальнейшем планируют в обязательном порядке у всех новобранцев ВСУ брать образцы ДНК. Как рассказал Котенко, это может начаться уже в конце апреля.

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