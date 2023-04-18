ForPost: было пять разделов Польши, последует и шестой

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украина имеет право атаковать российскую территорию. Политика не волнует возможная эскалация конфликта, поскольку Москва "быстро проиграет". Смелые реплики Моравецкого вызвали резкий ответ зампред Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

"Не знаю, кто выиграет или проиграет такую войну, но с учётом роли Польши в качестве форпоста НАТО в Европе, эта страна точно исчезнет вместе с её недоразвитым премьером", — подчеркнул политик.

Обозреватель издания ForPost Максим Соколов убеждён, что Медведев намекнул на скорый распад Польши. Гонор польской власти уже приводил страну к пяти разделам, однако сейчас наметился и шестой, отметил политолог.

В случае прямого столкновения России и НАТО географическая карта кардинально изменится, считает эксперт. Франции и Италии удастся отсидеться в стороне или закрепиться на окраине конфликта, полагает Соколов.

"Тогда как лимитрофам — первый кнут. И весьма чувствительный", — указал он.

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