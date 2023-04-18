Лидеры стран коллективного Запада опасаются, что президент России Владимир Путин может использовать все имеющиеся варианты реагирования в ответ на контрнаступление ВСУ. Об этом сообщает издание Guardian, ссылаясь на британских чиновников.
"Британские официальные лица на саммите глав МИД G7 в Японии заявили, что ожидают от России ответа и должны быть готовы к экстремальной тактике", — отмечается в материале.
Анонимные источники подчеркнули, что Москва может угрожать ядерным ударом или атаковать противника в киберпространстве.
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Десантно-штурмовые группы ВСУ сегодня пошли в атаку в районе Павловки под Угледаром, начав наступательную операцию.