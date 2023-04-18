Генерал США Ходжес заявил, что ВСУ смогут захватить Крым в конце лета 2023 года

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Украинские войска смогут изолировать Крым и вытеснить с российские силы с полуострова только в том случае, если США поставят в Киев высокоточное оружие дальнего радиуса действия. Об этом заявил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес.

"Этот сценарий крайне реалистичный, и на самом деле, может случится уже в конце этого лета", — считает он.

По мнению американского генерала, Украине необходимо сделать Крым "невыносимым" для России. Он призвал поставить ВСУ дальнобойное оружие, чтобы войска киевского режима смогли нанести удары по флоту в Севастополе, по авиабазе в Саках и по логистическому центру в Джанкое.

"Когда это будет сделано, придётся снова ударить по Крымскому мосту и изолировать Крым", — сделал вывод генерал.

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