Дмитрий Медведев заявил, что власти Японии плюют на могилы граждан, убитых в Хиросиме и Нагасаки

0:58 Your browser does not support the audio element. Мир

В своём Telegram-канале заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев выразил недовольство заявлением глав МИД стран "Большой семёрки" (G7) после встречи в Токио. Они призывали РФ подтвердить, что ядерной войны не будет.

Медведев обратил внимание на то, что это происходит именно в Японии. Он отметил, что в этой стране погибли сотни тысяч человек в результате атомных бомбардировок со стороны США, и при этом руководство Токио, по его мнению, проявляет неуважение к своим соотечественникам, которые убиты американцами. Зампред Совбеза РФ выразил своё возмущение и назвал это поведение японского руководства позорным.

"И всё это происходит в Японии… В стране, чьё руководство плюет на могилы своих соотечественников, убитых американцами. Какой позор!" — написал Медведев.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.