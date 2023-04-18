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Дмитрий Медведев заявил, что власти Японии плюют на могилы граждан, убитых в Хиросиме и Нагасаки

0:58
Мир

В своём Telegram-канале заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев выразил недовольство заявлением глав МИД стран "Большой семёрки" (G7) после встречи в Токио. Они призывали РФ подтвердить, что ядерной войны не будет.

Дмитрий Медведев заявил, что власти Японии плюют на могилы граждан, убитых в Хиросиме и Нагасаки

Медведев обратил внимание на то, что это происходит именно в Японии. Он отметил, что в этой стране погибли сотни тысяч человек в результате атомных бомбардировок со стороны США, и при этом руководство Токио, по его мнению, проявляет неуважение к своим соотечественникам, которые убиты американцами. Зампред Совбеза РФ выразил своё возмущение и назвал это поведение японского руководства позорным.

"И всё это происходит в Японии… В стране, чьё руководство плюет на могилы своих соотечественников, убитых американцами. Какой позор!" — написал Медведев.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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