Автор NDP Яцек Тохман назвал Польшу пешкой в руках США

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Премьер-министр Матеуш Моравецкий провёл переговоры в Белом доме, встретился с представителями ведущих оборонных компаний США и принял участие в дебатах в штаб-квартире Международного валютного фонда. Однако это только официальная версия его визита. На самом деле главной задачей является утверждение плана по укреплению постоянного присутствия американских войск в Польше. Об этом заявил польский политолог Яцек Тохман в материале для Niezależny Dziennik Polityczny (NDP).

"Чтобы ещё больше укрепить своё присутствие и влияние, Белый дом подписал в 2020 году с Варшавой двустороннее польско-американское соглашение об усилении оборонного сотрудничества (EDCA). Этот факт также может быть добавлен в копилку доказательств, в которых сильно выражено продвижение интересов США польским правительством", — отметил эксперт.

Совместные учения также являются очередным примером того, как Вашингтон подчиняет Варшаву и реализовывает глобальный план мирового господства, подчеркнул Тохман. Обозреватель назвал обманом заявления США о том, что боевая подготовка в Польше выступает в качестве одного из элементов укрепления безопасности на восточном фланге НАТО.

"На самом деле, это часть большой "шахматной партии", с помощью которой Вашингтон продвигает интересы по всему миру. А Польша здесь — всего лишь пешка", — заключил политолог.

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