Radio ZET: Кшиштоф Яцковский предсказал крах мировой экономики в апреле 2023 года

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Согласно предсказаниям польского ясновидящего Кшиштофа Яцковского, в ближайшие месяцы мировой экономике будет становиться хуже. По его словам, проблемы накапливаются. С началом апреля всё начнёт разваливаться, и избежать этого невозможно, считает прорицатель.

"Нас ожидают два краха. Я называю это маленьким крахом и большим крахом. Малый крах принесёт много проблем. После его окончания большинство людей будут думать, что теперь всё будет хорошо, но вскоре за малым последует большой крах", — говорит Яцковский в статье для Radio ZET.

Ясновидящий в очередной раз сфокусировался на финансах и мировой экономике. Изменения в этих областях предвещают начало новой войны. Он предупреждает, что важно держать ухо востро и быть бдительными.

Прорицатель не смог дать определённых прогнозов относительно Китая. Однако у него сложилось впечатление, что КНР готовится объявить о создании новой платёжной системы. Предполагается, что некоторые страны примут её, что нанесёт серьёзный удар не только США, но и Европе.

Согласно словам Яцковского, эта новая система будет создана во время большого финансового кризиса, что только усугубит тяжёлое положение в финансовой сфере. Инвесторы могут поддержать эту идею, рассматривая её как лучшую альтернативу, но быстро осознают свою ошибку.

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