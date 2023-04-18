Daily Mail: в больницах Британии разразилась "эпидемия" тысяч случаев изнасилований

За последние три года в британских больницах произошло 2088 изнасилований и 4451 случаев сексуальных домогательств. Каждый седьмой пациент, в том числе несовершеннолетние дети, подвергался насилию в палате. До судебных разбирательств дошло только четыре процента историй. Об этом сообщает Daily Mail.

"Больницы превратились в рынки для сексуальных преступников", - отмечается в материале.

В больнице Уэст-Мидлендса произошло групповое изнасилование женщины, три молодые девушки и мальчик сообщили об изнасиловании в учреждениях в Кембриджшире, шесть девочек подверглись нападению в больницах в Ланкашире.

По словам основательницы Женской правозащитной сети Хетер Биннинг, подобные зверства происходят каждую неделю.

"Масштаб сексуальных посягательств и изнасилований тем ужаснее, если учесть, что эти данные охватывают пандемию, когда вся страна сидела на карантине, а больницы якобы усилили бдительность", — подчеркнула она.

Читатели издания пришли в ужас от опубликованного материала и отметили, что британские больницы стали позором нации.

"Самых беззащитных ещё и насилуют, ну и страна! Значит, мы вбухиваем каждый год в эту помойку по 150 миллиардов, а они даже не могут обеспечить нам нормальную безопасность?" — заявили пользователи Сети.

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