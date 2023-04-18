Боец "Азова"*: Киев врёт гражданам страны и солдатам ВСУ о ситуации в Донбассе

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Украинское телевидение и пропагандисты ВСУ продолжают рассказывать, что жителей Донбасса нужно спасать от "оккупации" ВС РФ, рассказал взятый в плен боевик нацбата "Азов"* Юрий Сувала.

По его словам, со всеми военнослужащими проводились еженедельные занятия, явка на которые была обязательно. Там им говорили, что "освободить" восток Украины необходимо.

"Что обязанность всех граждан — брать в руки оружие и воевать, чтобы освободить эти территории, потому что там люди в заложниках, объясняли так", — добавил Сувала в интервью агентству ТАСС.

Никаких разговоров о праве жителей Донбасса на самоопределение не было, в результате чего "ситуация сложилась не так, как нам рассказывали", резюмировал пленный.

Ранее военкоры рассказали, как националисты в Артёмовске заминировали в подвале семью с маленькими детьми.

* националистический батальон "Азов" признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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