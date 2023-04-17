Политический обозреватель медиагруппы "Россия Сегодня" Владимир Корнилов прокомментировал публикацию голландского издания De Volkskrant о текущем состоянии украинской армии.
Журналист признался, что статья его шокировала, учитывая то, что они написана западными СМИ. По мнению эксперта, западная пресса, пожалуй, чуть ли не впервые написала о том жалком состоянии, в котором пребывают украинские солдаты.
"Честно вам скажу, я такого репортажа в западных СМИ по поводу ситуации на украинском фронте еще не видел! Голландская газета De Volkskrant на три полосы пишет о жалком состоянии ВСУ", — написал Корнилов в своём Telegram-канале.
Авторы материала поговорили с ранеными бойцами ВСУ и пришли к выводу, что на передовую Киев отправляет совершенно неподготовленных солдат.
Один из проинтервьюированных ВСУшников, Олексий, рассказал голландским журналистам, что его "военная подготовка" длилась всего один вечер, когда ему дали пьяного инструктора и автомат Калашникова с тремя патронами.
"Этот Олексий говорит, что в его отряде было 27 человек, из которых по истечении 8 часов боя в живых осталось восемь!" — пишет Корнилов.
Украинский боец описал этот свой первый и последний "бой", в течение которого они с другим солдатом окликали друг друга, находясь в соседних окопах, после каждого прилёта российских снарядов, чтобы проверить, жив ли товарищ.
"И так продолжалось до тех пор, пока приятель не перестал отвечать", — добавил Корнилов.
Обозреватель обратил внимание, что даже голландские журналисты понимают, что украинская армия находится в таком плачевном состоянии, что ни о каком серьёзном контрнаступлении не может быть и речи.
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