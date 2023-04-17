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В Пентагоне заявили, что США будут делать всё необходимое для поддержки работы ПВО Украины

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Мир

США готовы сделать всё от них зависящее для поддержки работоспособности украинской системы противовоздушной обороны. Об этом 17 апреля заявил заместитель министра обороны США Колин Каль. Он уточнил, что речь идет не только о поставляемых Киеву западных системах, но и о старых советских.

В Пентагоне заявили, что США будут делать всё необходимое для поддержки работы ПВО Украины

"Мы делаем все необходимое как для того, чтобы обеспечить работу советского наследия систем противовоздушной обороны, (…) чтобы западные системы, прибывающие на Украину, могли оставаться в бою", — сообщил он.

При этом чиновник отказался отвечать на вопрос об утечке секретных данных Пентагона.

 

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Российские «Ураганы» бьют по позициям ВСУ
Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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