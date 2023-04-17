В Пентагоне заявили, что США будут делать всё необходимое для поддержки работы ПВО Украины

0:40 Your browser does not support the audio element. Мир

США готовы сделать всё от них зависящее для поддержки работоспособности украинской системы противовоздушной обороны. Об этом 17 апреля заявил заместитель министра обороны США Колин Каль. Он уточнил, что речь идет не только о поставляемых Киеву западных системах, но и о старых советских.

"Мы делаем все необходимое как для того, чтобы обеспечить работу советского наследия систем противовоздушной обороны, (…) чтобы западные системы, прибывающие на Украину, могли оставаться в бою", — сообщил он.

При этом чиновник отказался отвечать на вопрос об утечке секретных данных Пентагона.

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