The Daily Star: сражавшийся против родного отца украинский солдат погиб в бою

1:27 Your browser does not support the audio element. Мир

26-летний Артур Асадов ещё в прошлом году попал в заголовки западных СМИ, когда рассказал, что воюет в составе ВСУ против родного отца. Стало известно, что Артур убит.

В прошлом году Артур Асадов дал интервью, в котором рассказал, что сейчас сражается с родным отцом на разных сторонах конфликта в рамках СВО. Артур поведал, что отправлял своему отцу Олегу издевательские СМС-сообщения и осуждал его позицию ещё во время присоединения Крыма к России в 2014 году, как пишет The Daily Star.

Когда же Россия начала специальную военную операцию в 2022, то Артур присоединился к ВСУ. Его отец ещё в 2016 вступил в ополчение Донбасса. В интервью британской газете в прошлом году Артур рассказывал, что был шокирован известием о службе своего отца в донецкой милиции.

Тогда же он уверял, что отцом манипулировала российская пропаганда. В последний раз они разговаривали, когда радостный Артур написал своему отцу после боёв под Харьковом и взятия города Изюм. На это Олег Асадов ответил сыну: "Радуйся пока можешь!" Сам Артур говорил журналистам, что вряд ли убьёт отца, если встретится с ним на поле боя, но вот в суд его папа должен попасть.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.