Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Вышел релейный трейлер Dead Island 2
Конгрессмен Госар: помогая Киеву, США активно поддерживают нацистов
Red Dead Redemption 3 может поменять сеттинг
NL Times: боец элитного нидерландского подразделения собирает разведданные на Украине
19FortyFive: от хода украинского конфликта зависят итоги выборов в США, и наоборот
Financial Times: Китай начинает "хирургическое" возмездие Западу за санкции
Депутат призвал выслать из России посла США в случае неявки в Госдуму для объяснений
The New York Times: альянс НАТО готовится к боевым действиям на границе с Россией
Центробанк не исключает перехода России на международные расчёты в криптовалюте

The Daily Star: сражавшийся против родного отца украинский солдат погиб в бою

1:27
Мир

26-летний Артур Асадов ещё в прошлом году попал в заголовки западных СМИ, когда рассказал, что воюет в составе ВСУ против родного отца. Стало известно, что Артур убит.

The Daily Star: сражавшийся против родного отца украинский солдат погиб в бою

В прошлом году Артур Асадов дал интервью, в котором рассказал, что сейчас сражается с родным отцом на разных сторонах конфликта в рамках СВО. Артур поведал, что отправлял своему отцу Олегу издевательские СМС-сообщения и осуждал его позицию ещё во время присоединения Крыма к России в 2014 году, как пишет The Daily Star.

Когда же Россия начала специальную военную операцию в 2022, то Артур присоединился к ВСУ. Его отец ещё в 2016 вступил в ополчение Донбасса. В интервью британской газете в прошлом году Артур рассказывал, что был шокирован известием о службе своего отца в донецкой милиции.

Тогда же он уверял, что отцом манипулировала российская пропаганда. В последний раз они разговаривали, когда радостный Артур написал своему отцу после боёв под Харьковом и взятия города Изюм. На это Олег Асадов ответил сыну: "Радуйся пока можешь!" Сам Артур говорил журналистам, что вряд ли убьёт отца, если встретится с ним на поле боя, но вот в суд его папа должен попасть.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Российские «Ураганы» бьют по позициям ВСУ
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Стали известны заболевания, которых нет в международной классификации

Вегетососудистая дистония не является болезнью.

"Москва 24": врач Кабаненко заявила, что вегетососудистая дистония не является заболеванием
РВ: Киев бросил в бой "бронемутантов" в Бахмуте
ВСУ применяют бронемутантов в боях в Бахмуте
ВСУ похвастались американским "Чёрным ястребом" на Украине
Раскрыто число погибших офицеров НАТО и ВСУ после удара "Кинжалом"
Юрий Соломин: Островский — настоящее сокровище русской культуры Анжела Якубовская Своё падение Польша предсказала вековой политикой Сергей Лебедев Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
Филипп Киркоров заявил о готовности отправиться в зону СВО в колготках
Названы шесть привычек в питании, замедляющих старение после 50 лет
Реакция Путина на новости из Японии встревожила США — Baijiahao
Реакция Путина на новости из Японии встревожила США — Baijiahao
Последние материалы
Financial Times: Китай начинает "хирургическое" возмездие Западу за санкции
Депутат призвал выслать из России посла США в случае неявки в Госдуму для объяснений
The New York Times: альянс НАТО готовится к боевым действиям на границе с Россией
Центробанк не исключает перехода России на международные расчёты в криптовалюте
The Australian: боеспособность ВСУ сильно пошатнулась накануне контрнаступления из-за утечки Пентагона
Общественники требуют отмены концерта Анжелики Варум в Подмосковье
Вассерман призвал запретить гражданам хранить наличные на сумму более 1 миллиона рублей
The Eurasian Times: российские истребители будут править в украинском небе
Хазин допустил, что схватка Соединённых Штатов Америки и КНР начнётся в течение трёх месяцев
Немецкий министр обвинила Китай в желании заменить действующие правила в Азиатско-Тихоокеанском регионе на свои
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников