19FortyFive: от хода украинского конфликта зависят итоги выборов в США, и наоборот

Конфликт на Украине и президентские выборы в США в 2024 году тесно связаны друг с другом, и результат одного из этих событий прямо зависит от результата другого. Такое мнение высказал журналист Роберт Фарли в материале для портала 19FortyFive.

Обозреватель считает, что в течение полутора лет, оставшихся до выборов в США, украинский кризис будет прямо влиять на предвыборную кампанию каждого из кандидатов.

Фарли напомнил, что пока нынешний лидер-демократ Джо Байден активно поддерживает Киев, его противники-республиканцы во главе с Дональдом Трампом выражают всё большее недовольство помощью Украине в огромных объёмах, которые имеют место сейчас.

"Дональд Трамп, скорее всего, станет кандидатом в президенты от Республиканской партии в 2024 году, вероятно, партия будет склоняться в сторону прекращения или резкого сокращения помощи Украине", — написал Фарли.

Предстоящие президентские выборы в США пройдут в ноябре 2024 года. Нынешний лидер страны Джо Байден, по его словам, также собирается баллотироваться на второй срок, хотя официально пока об этом не заявил.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.