The Eurasian Times: российские истребители будут править в украинском небе

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Российские истребители скоро станут безраздельно господствовать в небе над Украиной. Документы Пентагона показывают, что у Украины почти не осталось ресурсов.

Утечка секретных документов Пентагона демонстрирует, что у украинских систем ПВО скоро закончатся ракеты для противодействия российским самолётам. Это происходит в то время, когда Польша получила от Германии разрешение на отправку Украине пяти истребителей МиГ-29. Данную просьбу Германия удовлетворила 13 апреля. Об этом сообщает The Eurasian Times.

В 2003 году Польша приобрела у Германии 22 самолётом МиГ-29, изначально входивших в состав Вооружённых сил Восточной Германии. Однако передача этих истребителей какой-либо третьей стороне требует предварительного одобрения Германии, которое в данном случае и было предоставлено "для поддержки обороноспособности Украины".

Хотя эти самолёты предоставят Украине дополнительную авиационную мощь, вряд ли это изменит исход продолжающегося воздушного конфликта с Россией. Украина её союзники изо всех сил пытаются получить больше боеприпасов для украинских средств ПВО. Однако из-за того, что система ПВО каждый из сторон не позволяет другой стороне добиться превосходства в воздухе, использование российских и украинских самолётов над полем боя всё ещё ограничено. Когда у Украины истощатся ресурсы для ПВО, российские истребители станут безраздельными хозяевами неба.

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