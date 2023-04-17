Хазин допустил, что схватка Соединённых Штатов Америки и КНР начнётся в течение трёх месяцев

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Экономист Михаил Хазин заявил в интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи", что Китай, а не Россия стал главным соперником США. Он отметил, что во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву была достигнута договорённость о финансовой кооперации между РФ и Пекином, включая переход на использование национальных валют в торговле.

Кроме того, Россия поддержала использование юаня при расчётах в торговле между азиатскими государствами и Латинской Америкой. По мнению Хазина, эта ситуация привела к тому, что Китай стал главным противником США.

"Теперь мы стоим на пороге схватки между США и Китаем, которая может начаться в течение двух-трёх месяцев", — сказал Хазин, подчеркнув, что Россия может предпринять определённые действия в свете такой ситуации.

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