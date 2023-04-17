Сенатор Джабаров: после окончания СВО Зеленский сбежит на Запад

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Окончание спецоперации принесёт с собой завершение президентства лидера Украины Владимира Зеленского вместе с поражением Киева. В этом уверен первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Я думаю, что, если Украина проиграет, а я в этом не сомневаюсь, Зеленский как политический лидер на этом закончится", — сказал Джабаров в разговоре с "Известиями".

Сенатор напомнил, что Зеленский за время своего пребывания у власти успел сделать слишком много зла своей стране — на нём лежит вина за жизни десятков тысяч украинских граждан, гонения Украинской православной церкви и последовавший за ними церковный конфликт.

Политик подчеркнул, что украинцы слишком сильно натерпелись от Зеленского за последние годы.

Джабаров полагает, что после того, как закончится спецоперация, Зеленский не долго думая сбежит с Украины на Запад, поближе к своим покровителям.

"А кто его приютит — какая из западных стран — может, Америка. Об этом пусть думают его хозяева. Нас интересуют результаты спецоперации, которые безусловно должны быть выполнены", — добавил Джабаров.

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