Польский лидер Анджей Дуда согласился, что Украина проиграет в противостоянии с Россией, если Запад перестанет оказывать помощь Киеву.
По словам Дуды, призывы к прекращению помощи Киеву вызывают у него большое беспокойство. Он считает, что призывающие к этому "действуют в интересах России".
"Перевес такой державы, которой является Россия, очевиден. Если Украина не будет получать помощи, Россия выиграет это противостояние", — отметил Дуда по завершению встречи с итальянским лидером Серджо Маттареллой.
Дуда заверил, что Польша намерена и впредь поддерживать Киев и надеется, что другие страны последуют её примеру.
По словам польского президента, России нельзя позволить победить.
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