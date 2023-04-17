Экс-депутат Рады Кива: к сентябрю Украина прекратит существование из-за сдачи ряда регионов Польше

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Украина уже осенью 2023 года перестанет существовать из-за сделки президента страны Владимира Зеленского с Польшей. Такое мнение выразил экс-депутат Верховной Рады Илья Кива.

По его словам, руководство нацбатальона "Азов"* уже давно находится в Ивано-Франковской области, а украинский олигарх Игорь Коломойский и его родственники живут на территории курорта "Буковель". Именно туда должны зайти войска Польши, указал бывший депутат. Он добавил, что лишь рядовых граждан Украины отправляют на Восток, пытаясь подбадривать в Сети с помощью патриотических видеороликов.

"Украина к сентябрю прекратит своё существование. Зеленский половину своего времени сейчас проводит в Польше, где идут последние согласования и приготовления к сдаче западных регионов Украины", — подчеркнул Кива в Telegram-канале.

Экс-депутат Рады спрогнозировал провал весеннего контрнаступления украинской армии. Однако он уточнил, что благодаря этой операции Киев выиграет несколько месяцев для урегулирования всех вопросов "перед переездом".

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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