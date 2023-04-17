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РИА Новости: НАТО не знает, как "заткнуть киевский фонтан"

1:18
Мир

Украина продолжает добиваться вступления в НАТО любым способом. Украинские деятели разного уровня теперь дружно начали формулировать новую задачу для достижения цели: вступить в НАТО без получения так называемого Плана действий по членству (ПДЧ). Задача эта видится настолько важной, что президент Владимир Зеленский заговорил о ней в пасхальную ночь. Об этом пишет в своей авторской колонке обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов.

РИА Новости: НАТО не знает, как "заткнуть киевский фонтан"

С резонансным заявлением о том, что Чёрное море должно стать "внутренним морем НАТО" выступил на прошлой неделе и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По мнению автора статьи, западные спонсоры Украины находятся в затруднительном положении, не зная, как же сформулировать евроатлантические перспективы Киева. Никто, включая самых рьяных союзников киевского режима, не собирается принимать Украину в альянс уже в этом году, но ни один политик не может толком сказать, как должны выглядеть новые обещания.

"Запад будет мучительно искать золотую формулу, при которой можно было бы отказать Украине в принятии в НАТО, но так, чтобы это выглядело поощрением, а не отказом", — заключил публицист.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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