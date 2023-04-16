На Украине обсуждают изменившуюся внешность Зеленского

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В украинских пабликах сравнили Владимира Зеленского образца 2020 и 2023 года.

В Telegram-канале Дмитрия Гордона* появилась фотография президента Украины, сделанная весной 2020 года, когда во всём мире свирепствовал COVID-19.

На фото Зеленский выглядит молодо и свежо. Сейчас же украинский лидер выглядит сурово. Небритая щетина, одежда в стиле милитари и воинственный взгляд добавляют 45-летнему главе Украины возраста.

"В 2020 году главной проблемой было уговорить украинцев на Пасху смотреть службу онлайн из-за коронавируса. А президент выглядел лет на 10 моложе", — написал Гордон под снимком Зеленского.

Ранее Владимир Зеленский рассказал о подготовке ВСУ к контрнаступлению.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022. Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.

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